SON DAKİKA I Gazeteci Tahir Sarıkaya'ya tutuklama talebi!
Son Dakika Haberleri... Tutuklanan gazeteci Cem Küçük’ün soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cem Küçük ile yoğun para transfer yaptığı tespit edilen gazeteci Tahir Sarıkaya “Şantaj” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Son Dakika Haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
"ŞANTAJ SUÇUNDAN TUTUKLAMA TALEBİ"
Savcılıkta ifadesi alınan Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SARIKAYA DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.