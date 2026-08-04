Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldı: Çerçeve yasanın adı belli oldu!
“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik aşamaya geçildi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Buna göre yasaya "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması" olarak belirlendi.
Terörsüz Türkiye sürecinde son viraja girildi. Terörsüz Türkiye kapsamında yasa çalışmalarında sona gelindi ve yasa teklifi imzaya açılmıştı. Çerçeve yasanın ismi de belli oldu.
"MİLLİ DAYANIŞMA VE TOPLUMSAL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI"
Yasa teklifi 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması' adıyla TBMM Başkanlığı'na sunulacak ve komisyona gönderilecek. Daha sonra da TBMM genel Kurulu'na gelecek.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla 51 üye ile Komisyon kurulmuştu. Bu komisyon ortak bir rapor çıkarmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM'de grubu bulunan partilerle yasa teklifi çıkarılması için görüşmüştü. Çerçeve yasa dün itibariyle imzaya açıldı.
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