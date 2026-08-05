Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması

Bakan Göktaş, katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Bakan Göktaş, bundan sonraki süreçte herkesin ortak sorumluluğunun, el birliğiyle "Terörsüz Türkiye" hedefinin başarıya ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak sürece doğrudan katkı sunduklarını belirten Göktaş, "Bakanlık olarak biz Terörsüz Türkiye kardeşlik sofraları etrafında 18 ilimizde şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik. Onları dinlemek istedik. Onlara bu süreci anlatmak istedik. Onların hassasiyetlerini ele aldık. Zira bu süreç ancak onlarla birlikte yürür." dedi.

"ŞEHİT AİLELERİNİN VE GAZİLERİN HASSASİYETLERİ ÖZELLİKLE TEMEL İLKE OLARAK BU YASADA GÖZETİLDİ"

Şehitlerin emanetleri ve gazilerle beraber bu süreci inşa edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Onların hassasiyetleri de doğrudan bu komisyon raporlarına intikal etti. Dolayısıyla bu kanun teklifinde onların da hassasiyetleri ele alındı. Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin özellikle temel ilke olarak bu yasada gözetildiğini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bundan sonraki süreçte de toplumsal hafızayı canlı tutmak, milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla hem psikososyal destek çalışmalarını hem de kadınlar ve gençlere yönelik sanatsal ve kültürel faaliyetleri Türkiye genelinde sürdüreceklerini söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak imzasıyla pazartesi günü TBMM'ye sunulduğunu hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aylıklarda özellikle bir artış talebi vardı. Terörle mücadele kapsamında gazi ve er, erbaş ve güvenlik koruyucularımızın aylıkları artırıldı. Zira son yıllarda onların o yönde bir talepleri vardı. Kapsam tüm er, gazi ve koruyucuları kapsıyor. Mevcut durumda 45 bin - 75 bin lira arası bir aylık alırken yeni düzenlemeyle aylıkları 58 bin ile 86 bin 595 liraya yükseltildi. Ayrıca muayenede bir yaş sınırı vardı. Burada da 41 yaşını 55 yaşına yükselttik."

Bakan Göktaş, şehit anne babalarının toplam aylıklarının özellikle asgari ücretten az olmamasının sağlandığını belirtti.

İLK DEFA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYANLAR İÇİN AYLIK ALMA HAKKI TANINDI

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanmasına rağmen mevcut kriterler nedeniyle malul sayılmayanlar için de düzenleme yapıldığını söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"İlk defa terörle mücadelede yaralanmış ancak malul sayılmayan er ve erbaşlarımız da bu kanun kapsamına alındı. İlk defa onlara da aylık alma hakkı tanındı. 15 Temmuz gazilerimize yönelik de ilk defa malul sayılmayanlara yönelik de düzenli bir aylık tespit edildi ve bundan sonraki süreçte onlara da ilk defa bu destek sağlandı."

Ücretsiz seyahat kartı, elektrik, su gibi ek sosyal haklarla beraber şehit yakınları ve gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini aktaran Bakan Göktaş, "Bu tarihi bir düzenleme zira ilk defa aylık bağlanan gazi gruplarımız var. Gazi sayılan gruplarımız var. Özellikle terörle mücadelede yaralanmış ancak malul sayılmayanların aylık alması çok değerliydi." dedi.

"YILIN BİR GÜNÜ DEĞİL, HER DAİM ŞEHİT YAKINLARIMIZIN VE GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bakan Göktaş, 2013 yılından itibaren bu kadar kapsamlı bir çalışmanın ilk defa hayata geçirildiğine dikkati çekerek, "Yılın bir günü değil, her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındayız, onları her daim ziyaret ediyoruz. Bakın ocak ayından bugüne kadar 99 bine yakın ev ziyaretleri gerçekleştirmişiz. Bunu biz bir vefa borcu olarak görüyoruz. Yani onlara ne yapsak azdır. Gerçekten onlara minnettarız." ifadelerini kullandı.

Göktaş, yapılan düzenlemelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Ben şimdiden tekrar bu düzenlemelerimizin özellikle şehit ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de her daim devlet olarak yanlarında olmaya, millet olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör