AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye için çok emek verildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MKYK sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

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Öncelikle Yüksek Askeri Şura kararları hayat geçti. Görev yapan ve görevden ayrılan komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadın general sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. Kadınlarımızın da bu yüksek rütbelerde bulunmasın Cumhuriyetimizin kazanımları açısından değerli olduğunun altını çizmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmak için ortaya konulan çalışmaları ilgili talimatları verdiler.

Coğrafyamız tehditlerle dolu bir coğrafya. Ülkemiz yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyor.



Kahraman şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin sayesinde engellendi. Terörsüz Türkiye için çok emek sarf edildi. Çok çalışma yapıldı. Yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk. Çok yoğun bir şekilde buna emek harcadık. Terörsüz Türkiye hedefi etrafımızdaki gelişmeleri çok yakından incelediğimizde esasında Türkiye'nin köklü devlet aklının siyaset aklının milletimizin değerlerinin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Son 10 yıla odaklandığımızda kuralsız bir dünya düzenine geçilmiş, dünyanın bütün dikişleri sökülmektedir.