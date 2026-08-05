Bakan Fidan Amman'da Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı: Gündem Orta Doğu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman temasları kapsamında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor.
Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısına katılan Fidan, daha sonra Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Fidan'ın Amman temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.