Bakan Fidan Amman'da Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı: Gündem Orta Doğu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman temasları kapsamında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Fidan Amman’da Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı: Gündem Orta Doğu!
İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan Amman’da Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı: Gündem Orta Doğu!

Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısına katılan Fidan, daha sonra Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Fidan Amman’da Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı: Gündem Orta Doğu!

Fidan'ın Amman temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

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