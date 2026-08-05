SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, suikastçı FETÖ'cü Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, suikastçı FETÖ'cü Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve Anayasa'ya göre devletin ve milletin birliğini temsil eden Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği vurgulandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, suikastçı FETÖ’cü Burkay Karatepe’den şikayetçi oldu
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Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu

Dilekçede, Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütüne üye olmak" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, suikastçı FETÖ’cü Burkay Karatepe’den şikayetçi oldu

Şikayet dilekçesinde, FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin bir parçası olarak, suç tarihinde Marmaris'te bulunan Erdoğan'a yönelik olarak Karatepe'nin de içinde bulunduğu bir grup tarafından askeri operasyon yapıldığı hatırlatıldı.

"ERDOĞAN'IN VARLIĞINI ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS ETTİ"

Karatepe'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve Anayasa'ya göre devletin ve milletin birliğini temsil eden Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, suikastçı FETÖ’cü Burkay Karatepe’den şikayetçi oldu

"DEVLETİN BİRLİĞİNİ BOZMAYI HEDEFLEDİ"

"Şüphelinin bu şekilde sadece cumhurbaşkanına suikast ve anayasayı ihlal suçunu değil, aynı zamanda iştirak ettiği eylemler nedeniyle ülkenin genelinde bir kaos ve karışıklık çıkarmak suretiyle devletin bağımsızlığını zayıflatmayı ve devletin birliğini bozmayı hedeflediği de açıktır.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, suikastçı FETÖ’cü Burkay Karatepe’den şikayetçi oldu

Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız, hem şahsına yönelen eylemleri nedeniyle hem de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğine yönelen eylemleri nedeniyle şüpheliden şikayetçi olduğu gibi eylem tarihinden bugüne kadar geçen 10 yıllık süre zarfında şüphelinin yakalanmasına mani olmak için yer temin eden ve yardım eden kişilerden de şikayetçidir."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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