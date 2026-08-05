Her işin karşılığında para alırım aşkım

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Başkan Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı Whatsapp konuşmaları kirli rüşvet çarkını da ortaya koydu. Başkan Çiçek'in bir mesajında para destelerinin fotoğrafını gönderdiği sevgilisine, "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım" yazdığı görüldü.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknisyeni Özgür Cem Kömür, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü mimarı Ayşen Boğaziçi Yakut, Belediye eski Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Yıldız, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz, Belediye eski Yapı Kontrol Müdürü Sarper Diken, vatandaşlar İsmail Pala, Mustafa Pala ve Ahmet Pala gözaltına alındı.

'Rüşvet' konusunda adı yoğun şekilde geçen Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in ise firari olduğu ve arandığı öğrenildi.

KURYE ŞOFÖR

Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı Whatsapp mesajlarında rüşveti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Çiçek'in mesajında "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben biliyorum, sesimi çıkarmıyorum... Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç işadamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum, Tolga'nın üstünden alıyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Dosya kapsamında bulunan tüm şüphelilerin menfaat ve çıkarlar doğrultusunda rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olma suçlarını hiyerarşik bir yapı çerçevesinde işledikleri İmar Müdürü İbrahim Yalça'nın çözümlenmiş ses kayıtlarıyla da doğrulandı. Dosya kapsamında Özdere Mahallesi'nde 21 ada 10 parselde bulunan yapının proje evrakının da sahte olarak düzenlendiği bilirkişi heyeti tarafından raporlandı.

'BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM'

Başkan İlkay Çiçek'in Whatsapp üzerinden sevgilisine para destelerinin fotoğrafını göndermesi üzerine, "Aşkım bana neden para gönderiyorsun" sorusuna, "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım" yanıtını verdiği belirlendi.

Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajına ise, "Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım" dediği görülüyor.

Çiçek, bir başka mesajında ise, "Ben parayı Rüzgar'dan alıyorum. Müteahhitler ile muhatap olmuyorum. 2 milyon alıp bana 1 milyon aldım diyor ama sesimi çıkarmıyorum. Bir şey olursa kendi yanar. Kendim rüşvet alacak değilim. Bunlar üzerinden alıyorum. Artık ne getirirlerse onu almak zorundayım" dedi.

Çiçek, bir başka yazışmada ise "Şu meclis üyelerinden dolayı canım çok sıkkın. Bunlar paraya alışmış. El kaldırmak için bile para istiyorlar. El kaldırmaya verdiğimiz önergeye göre para istiyorlar. Tek sıkıntı kendi aramızda. Kendi aramızda sıkıntı çıkmazsa sorun yok. Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmekte anlaşamadı. İmamoğlu'nun ayağını kaydıran da Özgür Özel. Yani kendi içimizden satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz. Her ne kadar Rüzgar üzerinden yapsam da benim de açıklarım var. Tülay, dişçi meclis üyesi. Birkaç tane müteahhit getirdi. Onlardan da el altından para aldık" ifadelerine yer verdi.

Çiçek, geçtiğimiz günlerde Yeni Parti'ye geçen CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın da kendisinden sürekli para istediklerini söyledi.

HİZMETLE DEĞİL VUKUATLARLA GAZETE MANŞETLERİNİ SÜSLEDİ

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in göreve gelmesinin ardından belediye sık sık tartışmalarla gündeme geldi. CHP'li Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez'in bir meclis üyesini darp etmesine rağmen başkan yardımcılığına atanması tepki çekti. Ağustos 2024'te İmar Müdürü Sarper Dikmen silahlı saldırıda yaralanırken, aynı dönemde 11 CHP'li meclis üyesi Sönmez için istifa resti çekti. Haziran 2025'te işadamı Yakup Toprak, ruhsat karşılığında kendisinden 250 bin dolar ile 400 bin euro rüşvet istendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.