İşçiler 764 gündür adalet bekliyor
Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi 764 gündür sürüyor. 45 dereceyi aşan sıcaklara rağmen belediye önünden ayrılmayan işçiler, "Birileri bizi unutturmak istiyor ama buna fırsat vermeyeceğiz" dedi. Yerel seçimlerin ardından göreve gelen belediye yönetimlerinin iki yılda 1.141 işçinin işine son verdiği belirtildi. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası'nın aktardığına göre, işten çıkarmalar gerekçe gösterilmeden yapıldı. İşçiler, yargı kararlarının uygulanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç, belediyelerin mahkeme kararlarını uygulamadığını belirterek, "Bir yandan işçi çıkarmaya devam ediyorlar, diğer yandan her gün yeni işçi alıyorlar. İnsanları haksız yere ekmeğinden ettikleri gibi mahkeme kararlarına da uymuyorlar. Türkiye emek tarihinde böyle bir dönem yaşanmadı. Açıkça suç işleniyor" ifadelerini kullandı.