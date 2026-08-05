Özel ve Ağbaba’ya fezleke
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, o dönem CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel ile aynı dönemde CHP Malatya Milletvekili olan Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığını bildirdi. Özel ve Ağbaba için hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Muhittin Böcek'in aday gösterilmesini sağlamak için Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'ten maddi menfaat temin ettiklerine yer verdi. Özel'in ayrıca Özkan Yalım'dan CHP Kurultayı'nda kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği belirtildi. Ağbaba'nın ise Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak yapılacak bir katı atık ihalesinin istediği şirkete verilmesi konusunda girişimde bulunarak menfaat temin ettiği ifade edildi.