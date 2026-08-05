SON DAKİKA... AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’den Üsküdar açıklaması: AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı!

Özdemir, "Şunu ifade edelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna Yeni Parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni Parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti; burada hiç kimse derebeyliği yapamaz, buna asla müsaade etmeyiz. Hiç kimse burada kendini hukukun üzerinde görmesin. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Burası adalet ve hukukla yönetilen bir ülkenin meclis salonudur, burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir. Ayrıca bu baskı ve zulmün haricinde, meclis üyeleri salona girdiğinde yine başka bir partili ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesini kovmuştur. Sen ne hakla buradaki meclis üyesine müdahale edebilirsin? Ve burada ciddi tartışmalar yaşanmıştır" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ADALETİNE GÜVENİYORUZ'

Özdemir son olarak, "Sonrasında, değerli arkadaşlar, seçime geçilmiştir. Bu tiyatro devam etmiştir. Çünkü bu hukuksuzluğu sürdüren Yeni Parti il başkanı, ilçe başkanı ve buradaki tiyatrocular, işaretli bir pusulayı sorunlu gördükleri isimlere vermişlerdir. Bunlardan bir tanesini de Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesi tespit etmiştir. Kendisinin 'Benim pusulamda işaret vardır, bununla alakalı bana yeni pusula verin.' demesine ve bizim de burada itirazlarımız olmasına rağmen; seçimin gizlilik ihlalini sağlaması sebebiyle iptal sebebi olan bir uygulamayı, milli şefin akrabası meclis başkanı tekrar o eski hülyalarını ortaya koymuş ve burada irade gaspına girmiştir. Ve o oyu sandığa attırmıştır. Bu seçim hukuk karşısında, itirazlarımızla geçersiz olacaktır diye düşünüyoruz. Biz gerekli itirazlarımızı yapacağız. Sonrasında oylamalar açığa çıktığında zaten bu baskı, tehdit ve şantajların karşılığında bazı meclis üyelerini sindirdiklerini gördük. İlaveten sizler de gördünüz, dördüncü turda Dündar Ziya Gültekin isminin net bir şekilde anlaşılmasına rağmen 'K'nın şeklinde bozukluk var, T'nin Z'ye benzemesi' gibi bahanelerle aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adaletine güveniyoruz. Burada meclis üyelerinin hür iradesinin net bir şekilde sandığa yansıması için tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağımızı özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.