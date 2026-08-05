SON DAKİKA... AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Üsküdar açıklaması: AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı!
SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Bugün de Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Dördüncü turda yapılan seçimde CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya 22 oy aldı. Seçimin ardından konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir "Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde, CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamalarda bulundu.
'YENİ PARTİ İLÇE BAŞKANININ BURADAKİ TAVRI VE TEHDİTLERİNİN SEBEBİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'
Özdemir, "Bugün Üsküdar Belediye Meclisinde önemli bir seçim yapıldı. Daha önceki belediye başkanvekillikleri seçimlerinde olduğu gibi bugün de Yeni Parti İl Başkanı öncülüğünde yapılan bir irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Yeni Parti'nin il başkanının, bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil. Birincisi, Yeni Parti ilçe başkanının buradaki tavrı ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil. Çünkü burada AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarından oluşan meclis üyelerince bir başkan vekilliği seçimi yapılacaktı" dedi.
'SEBEPSİZ YERE AK PARTİ ADAYIMIZIN OYLARI GEÇERSİZ SAYILDI, BU KAMERALARA DA GÖSTERİLMEDİ'
Özdemir, "Tabii şöyle bir durum oldu, üçüncü turda meclis üyelerinin iradesi sandığa yansıdı ve 23 meclis üyesinin, 17'si AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi + 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey'den yana oldu. 27 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin 6'sı oy vermeyerek 21 oy Sibel Tan Çetinkaya Hanımefendiye verildi. Tabii sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Sonrasında, amacının ne olduğu belli olacak şekilde bir ara verildi. Normal şartlarda bu toplantının ara verilmeksizin nihayete ermesini gerektiren bir ortam varken, herhangi bir taşkınlık ve ara vermeyi gerektirecek bir durum yokken meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla 10 dakikalık bir ara verildi. Sonrasında hemen aşağıda bulunan arkadaşlarımız bunlara şahit oldu, hatta kamera görüntüleri ve seslerin olduğunu gördük. Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan Yeni Parti'nin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti. Baskı ve tehditle oradaki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu. Biz bunlara şahit olduk, bunların kayıtları ve görüntüleri var" ifadelerini kullandı.