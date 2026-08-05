SON DAKİKA | CHP’li Avcılar Belediyesi’ne ihale operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Avcılar Belediyesi-İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesinde usulsüzlük tespit edildi. Şüphelilerin, kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapmadan yüksek teklifler aldığı, bu yolla ihalenin maliyetini yapay şekilde yükselterek ciddi miktarda kamu zararına sebebiyet verdikleri belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet ekipleri, ihalede usulsüzlük yaptığı tespit edilen 13 şahsın yakalanması için düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir ve Bitlis olmak üzere toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde arama yapılırken, 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör