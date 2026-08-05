SON DAKİKA... Darbeci hain Burkay Karatepe tutuklandı
15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.
Burkay Karatepe, polisteki işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan Karatepe tutuklandı.