Türkiye’nin kadın ‘paşa’ları! Emek emek işlenmiş kariyerleriyle gurur veriyorlar
Başkan Recep Tayyip başkanlığında Salı günü gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura’nın en dikkat çeken isimlerinden olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) çiçeği burnunda kadın generalleri Özlem Karapınar ve Armağan Özel, kariyerleri boyunca ordu içinde önemli görevler icra etti. Teğmenken verdiği bir röportajda ‘Dünyada en çok istediğim şey uçmak’ diyen Karapınar, 4 bin 20 saatini göklerde geçirmiş bir komutan. Kara Havacı Pilot Armağan Özel ise Ankara’da Kaza Kırım Subaylığı ve Kaza/Olay İnceleme dahil önemli görevlerde bulundu.
Hava Pilot Albay Özlem Karapınar (1997-H-116) 12 Nisan 1977 tarihinde İzmir'de doğdu. Lise öğrenimini Suphi Koyuncuoğlu Lisesi-Bornova/İzmir'de tamamladı. 1993 yılında Hava Harp Okuluna girdi. 30 Ağustos 1997 tarihinde Hava Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olarak; 2'nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığında pilotaj eğitimini tamamladı.
1999 yılında 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına atanmıştır. 224'üncü Filo Komutanlığında CN-235 uçağında Harbe Hazırlık eğitimini tamamladı. 2000-2007 yılları arasında 1'inci Taktik Hava Kuvveti, 201'inci Filo Komutanlığında 2'nci pilotluk ve Uçak Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2007-2011 yılları arasında 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığına atandı, sırasıyla Arama Kurtarma Komutanlığı Helikopter uçucusu ve Arama Kurtarma Komutanı olarak görev yaptı.
2011 yılı atamaları ile Hv.Eğt.K.lığı Kur.Bşk.lığı Hrk.Eğt.Bşk.lığı Eğt.Sis.Glş.Ş.Md.lüğü bünyesinde görev aldı. 2017 yılında 2'nci Ana Jet Üs K.lığına Değ.ve Dent.Bşk.lığı Hrk.Eğt.Tet.Sb. olarak atanmıştır. Bu görevi müteakip Değ. ve Dent.Bşk.lığı, Hrk.Pl.Sb.lığı, Hrk. ve Uçş.Eğt.Ks.A.liği ve Akd.Eğt.Mrk.A.liği Uçş.Pren.Öğ.liği görevlerinde bulunmuştur. Hava Pilot Albay Özlem KARAPINAR'ın çeşitli uçak tiplerinde yaklaşık 4 bin 20 saat uçuşu bulunuyor. 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları ile 30.08.2026 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi etti.
KAZA KIRIMDAN, OLAY İNCELEMEYE KRİTİK GÖREVLER
Kr.Plt.Alb. Armağan Özel de 1977 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. 1999 yılında Kara Harp Okulundan Kara Havacı Teğmen olarak mezun olan Tuğgeneral Özel, 2001 yılında Kara Havacılık Okulunu bitirmesini müteakip, 2001-2026 yılları arasında sırasıyla şu görevleri yaptı.
2001-2007 yılları arasında Kara Havacılık Komutanlığı 1'inci Kr.Hvcl.A.K.lığı/ANKARA'da helikopter pilotu, 2007-2010 yılları arasında Kara Havacılık Komutanlığı 2'nci Kr.Hvcl.A.K.lığı/MALATYA'da test/tecrube pilotluğu, 2010-2012 yılları arasında K.K.Loj.Bşk.lığı/ANKARA'da Hava Araçları Bakım Subaylığı, 2012-2014 yılları arasında Kr.Hvcl.K.lığı/ANKARA'da Loj.Ş, Plan Subaylığı ve Kr.Hvcl.Okl.K.lığı/ANKARA'da Konsept Geliştirme Subayı, 2014-2016 yılları arasında 1'inci Kr.Hvcl.A.K.lığı/ANKARA'da Harekat Eğitim Kısım Amirliği, 2016-2018 yılları arasında Kr.Hvcl.Okl.K.lığı/ANKARA'da Soru Bankası Ölçme Değerlendirme Şube Müdürlüğü ve Genel Konular Kurul Başkanlığı, 2020-2026 yılları arasında K.K.Kr.Hvcl.D.Bşk.lığı/ANKARA'da Kaza Kırım Subaylığı ve Uçş.Emn.Ş.Md.lüğü, 2026 yılında Kr.Hvcl.K.lığı Dent.Değ.Bşk.lığı/ANKARA'da Kaza/Olay İnceleme 2'nci Kurul Başkanlığı.