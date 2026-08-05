Türkiye’nin kadın ‘paşa’ları! Emek emek işlenmiş kariyerleriyle gurur veriyorlar

1999 yılında 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına atanmıştır. 224'üncü Filo Komutanlığında CN-235 uçağında Harbe Hazırlık eğitimini tamamladı. 2000-2007 yılları arasında 1'inci Taktik Hava Kuvveti, 201'inci Filo Komutanlığında 2'nci pilotluk ve Uçak Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2007-2011 yılları arasında 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığına atandı, sırasıyla Arama Kurtarma Komutanlığı Helikopter uçucusu ve Arama Kurtarma Komutanı olarak görev yaptı.

2011 yılı atamaları ile Hv.Eğt.K.lığı Kur.Bşk.lığı Hrk.Eğt.Bşk.lığı Eğt.Sis.Glş.Ş.Md.lüğü bünyesinde görev aldı. 2017 yılında 2'nci Ana Jet Üs K.lığına Değ.ve Dent.Bşk.lığı Hrk.Eğt.Tet.Sb. olarak atanmıştır. Bu görevi müteakip Değ. ve Dent.Bşk.lığı, Hrk.Pl.Sb.lığı, Hrk. ve Uçş.Eğt.Ks.A.liği ve Akd.Eğt.Mrk.A.liği Uçş.Pren.Öğ.liği görevlerinde bulunmuştur. Hava Pilot Albay Özlem KARAPINAR'ın çeşitli uçak tiplerinde yaklaşık 4 bin 20 saat uçuşu bulunuyor. 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları ile 30.08.2026 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi etti.

KAZA KIRIMDAN, OLAY İNCELEMEYE KRİTİK GÖREVLER

Kr.Plt.Alb. Armağan Özel de 1977 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. 1999 yılında Kara Harp Okulundan Kara Havacı Teğmen olarak mezun olan Tuğgeneral Özel, 2001 yılında Kara Havacılık Okulunu bitirmesini müteakip, 2001-2026 yılları arasında sırasıyla şu görevleri yaptı.