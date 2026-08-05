Uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon! 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda; 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
'ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ'
Açıklamada ayrıca, "Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.
İstanbul'da Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 5, 2026
-257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
-2 şüpheli zehir taciri yakalandı ve 2'si de tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/H4iDyPM1IK