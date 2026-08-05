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Uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon! 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

Uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon! 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 12:19 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2026 12:26

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Operasyonda; 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.