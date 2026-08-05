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  • Uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon! 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

Uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon! 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon! 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
SENA UYANER

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon! 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda; 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon! 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

'ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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