YAŞ’ta kritik kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini şekillendirecek kritik kararlar alındı.

25 KOMUTANA TERFİ

Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından terfi, atama, görev süresi uzatma ve emeklilik kararları açıklandı.

Şûra kararlarına göre 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay general ve amiralliğe terfi etti. 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.

2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 itibarıyla emekliye sevk edildi.

YAŞ'ın en dikkat çeken kararı ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı.

Terfiler kapsamında Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükselirken, Kara Kuvvetleri'nden Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri'nden Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe, Hava Kuvvetleri'nden Kemal Turan ise korgeneralliğe terfi etti.

Hava Kuvetleri Komutanlığı'nda korgenerallikten orgenaralliğe yükselen Erdoğan Gür, Türk Hava Kuvvetleri'nin tüm teğmen ve pilot eğitim süreçlerini yöneten, kurumsal hafızanın başındaki isim olmasıyla dikkat çekiyor.

GEZERAVCI GENERAL OLDU

Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da tuğgeneral rütbesine terfi etti.

Alınan kararlarla TSK'daki general ve amiral sayısı 328'den 334'e yükselecek.

HAVA KUVVETLERİ RAFET DALKIRAN'A EMANET

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Rafet Dalkıran, Türk Hava Kuvvetleri'nin en deneyimli pilot ve kurmay isimleri arasında gösteriliyor. 16 Nisan 1966'da Balıkesir'de doğan Dalkıran, 1988'de Hava Harp Okulu, ardından Hava Harp Akademisi mezunu oldu. 2015'te tuğgeneral, 2018'de tümgeneral, 2021'de korgeneral rütbesine yükseldi. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı gibi kritik görevlerde bulunan Dalkıran, YAŞ kararıyla kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

HAVA VE KARA'DA İLK KADIN GENERALLER

Yüksek Askeri Şûra toplantısında alınan kararlarla Albay Özlem Karapınar ve Kara Havacı Albay Armağan Özel tuğgeneralliğe terfi etti. Her iki terfi de Hava ve Kara komutanlıklarında bir ilk oldu.

Karapınar, Çiğli'de öğretmen pilotluk göreviyle onlarca pilotun yetişmesine katkı sağladı. Karapınar'ın 2025 yılında arızalanan bir helikopteri güvenle indirerek olası bir kazanın önüne geçtiği de kaydediliyor.

Terfi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın personelin üst düzey komuta kademesindeki temsili açısından tarihi önem taşıyor.

Halihazırda 2 kadın general (Gülden Mat Şahin, Özlem Yılmaz) Jandarma Genel Komutanlığı'nda, bir kadın amiral (Gökçen Fırat) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapıyor.

TSK, MİLLETİMİZİN GÜVEN KAYNAĞI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere "Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir" yazdı.

ERDOĞAN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Yüksek Askeri Şûra'da aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.