Bakan Göktaş: "Terörsüz Türkiye, güçlü aile ve güçlü toplum demektir"

Çeşitli programlara katılmak üzere Ağrı'ya gelen Göktaş, Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" programı kapsamında düzenlenen dördüncü tarih ve kültür gezisi öğrenci kafilesini uğurladı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Bakan Göktaş'ın yanı sıra Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı. Program kapsamında öğrencilerin milli mücadelenin dönüm noktalarına ev sahipliği yapan şehirler ile Türk tarihinin önemli merkezlerini ziyaret edeceğini belirten Göktaş, öğrenci ve ailelerle sohbet ederek gençlere başarılı bir gezi geçirmeleri temennisinde bulundu. Yapılan duanın ardından öğrenci kafilesi uğurlandı.

VALİLİKTE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Göktaş, uğurlama programının ardından Ağrı Valisi Önder Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, kentte yürütülen kamu hizmetleri ve sosyal destek çalışmalarını değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün terörsüz şehrimiz Ağrı'dayız. Ağrılı kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve ilimizde yürütülen sosyal hizmet çalışmalarını değerlendirdik. İhtiyaçları tespit ederek kurumlarımızın kapasitesini yeniden gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

"AĞRI'YA 28,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK"

Bakanlık olarak Ağrı'da sosyal hizmet alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, son 24 yılda kente 28,2 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını söyledi.

Kentte 19 kuruluş aracılığıyla çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet verildiğini ifade eden Göktaş, 12 Aile Destek Merkezi, 6 Sosyal Hizmet Merkezi ve kadın kooperatiflerine yönelik desteklerin sürdüğünü kaydetti. Göktaş, Sosyo-Ekonomik Destek Programı kapsamında Ağrı'da 2 bin 689 çocuğa destek verildiğini, yalnızca 2026 yılının başından bu yana 151,5 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

EVDE BAKIM VE DOĞUM YARDIMLARINA YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK DESTEK

Evde bakım yardımının en önemli sosyal destek kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Göktaş, Ağrı'da 4 bin 845 kişinin bu hizmetten yararlandığını belirtti. Bu kapsamda yalnızca 2026 yılında 399,6 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiğini aktaran Göktaş, Ulusal Vefa Programı kapsamında da yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde desteklenmeye devam edildiğini söyledi. Doğum yardımı uygulamasına da değinen Göktaş, Ağrı'da 11 bin 198 doğum yardımı desteği sağlandığını, düzenli ödeme alan 7 bin 640 annenin bulunduğunu ve bu kapsamda kente 268 milyon lira kaynak aktarıldığını ifade etti.

EVLENECEK GENÇLERE DESTEK SÜRÜYOR

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen faizsiz kredi desteğine ilişkin de bilgi veren Göktaş, Türkiye genelinde yaklaşık 297 bin 500 çiftin başvuruda bulunduğunu söyledi. Ağrı'da ise bin 934 gencin evlilik sürecinde desteklendiğini belirten Göktaş, kredi kullanan çiftlerden 201'inin ödemelerinin 12 ay ertelendiğini, 4 çiftin kredisinin ise hibe edildiğini kaydetti.

"TERÖRÜN OLMADIĞI YERDE UMUT YAŞAR"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, terörün yalnızca bir güvenlik sorunu olmadığını, aileyi ve toplumu doğrudan etkileyen bir mesele olduğunu dile getirdi.Terörün en ağır bedelini ailelerin ödediğini vurgulayan Göktaş, "Terörün olmadığı yerde umut yaşar, huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde geleceğe güvenle bakılır. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik vizyonudur. Güçlü aile, güçlü toplum ve güvenli gelecek demektir. Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, kadınlarımızın huzur içinde yaşadığı, gençlerimizin enerjisini bilime, sanata ve üretime yönlendirdiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni yasal düzenlemeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Göktaş, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sunulduğunu hatırlattı. Düzenlemenin, şehit aileleri, gaziler, güvenlik korucuları ve terörle mücadelede yaralanmasına rağmen malul sayılmayan personeli kapsadığını belirten Göktaş, "2013 yılından bu yana en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Terörle mücadelede görev alan er ve erbaşlar ile güvenlik korucularının aylıklarında iyileştirme sağlanacak. Şehit anne ve babalarına yönelik asgari ücret güvencesinin kapsamını genişletiyoruz. Ateşli silahla yaralanmasına rağmen malul sayılmayanlara gazilik hakkı tanıyoruz. Ağır engelli gazilerimizin sosyal haklarını genişletiyor, 15 Temmuz gazilerimiz için de ilk kez aylık bağlanmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

"ŞEHİT AİLELERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Şehit yakınları ve gazilere yönelik desteklerin süreceğini vurgulayan Göktaş, devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü aile yapısını önceleyen politikaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Göktaş, "Terörsüz Türkiye hedefinin ülkemizin huzuruna, kardeşliğine ve toplumsal dayanışmasına güç katmasını temenni ediyorum." dedi.