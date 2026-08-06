Bakan Güler KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Bakan Güler KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
AA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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