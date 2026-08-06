Bakan Güler KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/Cfsx7FXhPi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2026
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