Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesiyle bir araya geliyor

Ankara'da 25 Şubat 2009'da başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında olay ilk aşamada intihar olarak değerlendirilirken, ailesi bunun cinayet olduğunu savundu. Açılan davada yargılanan sanık delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Aradan geçen yıllarda ortaya atılan yeni iddialar ve yapılan başvurular, dosyayı yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün saat 10.00'da bir araya gelecek. Görüşmede, 2009 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Oktay'a ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesi talebinin ele alınması bekleniyor. Aile, Oktay'ın ölümünde FETÖ'nün etkisi bulunduğunu öne sürerek olayın tüm yönleriyle yeniden soruşturulmasını ve dosyadaki iddiaların kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.