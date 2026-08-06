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Bakan Gürlek: "Devlet her zaman muktedirdir"

Bakan Gürlek: "Devlet her zaman muktedirdir"

Adalet Bakanlığınca, Bakan Akın Gürlek'in, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Görüşmede, her suçun bir de failinin bulunduğunu, devletin de bu faili ortaya çıkarmak zorunda olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, “Eski Türkiye'de şahıslar maalesef bazen devlet kurumlarının önüne geçmiştir. Ama her zaman devlet muktedirdir” dedi.

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 17:50 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2026 19:31

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile ailenin avukatlarını kabul etti. Bakan Gürlek görüşmede, her suçun bir de failinin bulunduğunu, devletin de bu faili ortaya çıkarmak zorunda olduğunu vurgulayarak, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının henüz aydınlatılmamış cinayetleri ele aldığını hatırlattı. Mumcu suikastına ilişkin açılan davaya değinen Gürlek, "Burada da biliyorsunuz bir yargılama var ama henüz karanlıkta kalan, tam aydınlığa kavuşmayan olaylar var." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Gürlek, 1993'ün Türkiye için karanlık bir dönem olduğuna dikkati çekerek, Mumcu'nun Türkiye için önemli bir değer, aydın ve kalem olduğunu belirtti.

"BİR KESİMİN RADARINA GİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ" Dava dosyasındaki firari sanığın peşinin bırakılmayacağını vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti: "Bir şahıs şu an firari. Elbette kırmızı bülten çıkarttık, getirilmesi için bütün iletişim kanallarını da kullanıyoruz. Ama onun haricinde de bazı şüphelendiğimiz konular var. Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlılıkla mücadele edecek.