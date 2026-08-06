Bakan Gürlek'ten "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan millî bir devlet politikasıdır dedi. Bu tarihî iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, katkı sunan siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Kanun teklifinin ülkemize, milletimize ve ortak geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör