Bakan Gürlek'ten "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, " Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek’ten Terörsüz Türkiye açıklaması
DHA

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan millî bir devlet politikasıdır dedi. Bu tarihî iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, katkı sunan siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Kanun teklifinin ülkemize, milletimize ve ortak geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AKIN GÜRLEK #ADALET BAKANLIĞI #TERÖRSÜZ TÜRKİYE

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