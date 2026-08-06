Bakan Işıkhan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan kampanyaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

"Terörsüz Türkiye hedefi, 86 milyonun tamamının huzuru, güvenliği ve aydınlık geleceği için atılan önemli bir adımdır. Terör sorununun bitmesiyle birlikte yeni bir sayfa açılacak. Yarım asırdır ülkemizin enerjisini, insan kaynağını sömüren bu meselenin ortadan kalkması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde hedeflerimize ulaşacak, milli dayanışma ve beraberliğimizi güçlendireceğiz."

Işıkhan, paylaşımında, terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyete ilişkin bilgilerin bulunduğu videoya da yer verdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör