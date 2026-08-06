Bakan Yumaklı: İspanya’daki uçaklarımız görevini tamamlayıp ülkemize döndü

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağımız, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Ülkemiz, orman yangınlarına karşı geliştirdiği yüksek müdahale kapasitesini uluslararası dayanışmanın hizmetine sunarak ihtiyaç duyan ülkelerin mücadelesine destek olmaya devam ediyor.

Yeşil Vatan anlayışıyla; doğayı, ormanları ve gelecek nesillerin bizlere emanetini korumak için nerede ihtiyaç varsa imkanlarımızı ve tecrübemizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Yangınlardan etkilenen İspanya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor bu zorlu görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekiplerimize emekleri ve fedakarlıkları için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.