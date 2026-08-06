Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’a gidecek!

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

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