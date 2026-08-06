Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’a gidecek!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Erdoğan’ın bu kapsamda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’a gidecek!
AA

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

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