CHP’li Avcılar Belediyesi’ne operasyon

Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Uygar Peyzaj Yetkilisi Yüksel Kırıcı'nın İzmit Belediyesi soruşturmasından tutuklu olduğu, bir şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğu öğrenildi.

BAŞKANI DAHA ÖNCE TUTUKLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin edinilen bilgilere göre; belediye başkanı Utku Caner Çaykara'nın Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2022'de gerçekleştirilen "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesinde usulsüzlük tespit edildi. Şüphelilerin, kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapmadan yüksek teklifler aldığı, bu yolla ihalenin maliyetini yapay şekilde yükselterek ciddi miktarda kamu zararına sebebiyet verdikleri belirlendi.