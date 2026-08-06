Hizmetle geçen 25 yıla özel gazete
AK Parti Genel Merkezi, 25 yıllık destansı yürüyüşün kilometre taşlarını hatırlattığı çok özel bir gazete hazırlığı için kolları sıvadı. Hazırlanacak özel gazetede, AK Parti’nin ülkeye kazandırdıkları yer alacak
AK Parti, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. kuruluş yıldönümü kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. "Çeyrek Asır" temasıyla planlanan etkinlik kapsamında, partinin 25 yıllık iktidar dönemini yansıtan özel bir gazete hazırlanacağı öğrenildi.
Hazırlanacak özel gazetede, AK Parti'nin 2001'den bugüne kadar geçen süreçte hayata geçirdiği projeler, reformlar, seçim başarıları, uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylara ilişkin ses getiren gazete manşetleri yer alacak. Böylece partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu, kronolojik bir anlatımla okuyucuya sunulacak.
Özel baskı gazete, 14 Ağustos'taki kutlama programına katılan vatandaşlara dağıtılacak. Gazetenin, AK Parti'nin 25 yıllık hizmet anlayışını ve Türkiye'nin son çeyrek yüzyıldaki dönüşümünü manşetler üzerinden aktaran hatıra niteliğinde bir yayın olması planlanıyor. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programda sahne gösterileri, görsel sunumlar ve çeşitli etkinliklerle AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğuna vurgu yapılacak.
Öte yandan kutlamalara katılan vatandaşlara çeyrek asra özel hazırlanan hatıra madalyonunun dağıtılması planlanıyor.
Hazırlanacak özel gazetede, AK Parti'nin 2001'den bugüne kadar geçen süreçte hayata geçirdiği projeler, reformlar, seçim başarıları, uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylara ilişkin ses getiren gazete manşetleri yer alacak. Böylece partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu, kronolojik bir anlatımla okuyucuya sunulacak.
Özel baskı gazete, 14 Ağustos'taki kutlama programına katılan vatandaşlara dağıtılacak. Gazetenin, AK Parti'nin 25 yıllık hizmet anlayışını ve Türkiye'nin son çeyrek yüzyıldaki dönüşümünü manşetler üzerinden aktaran hatıra niteliğinde bir yayın olması planlanıyor. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programda sahne gösterileri, görsel sunumlar ve çeşitli etkinliklerle AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğuna vurgu yapılacak.
Öte yandan kutlamalara katılan vatandaşlara çeyrek asra özel hazırlanan hatıra madalyonunun dağıtılması planlanıyor.