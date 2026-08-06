İç kalemizi tahkim edecek
TBMM Başkanlığı'na sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne yönelik açıklamalar arka arkaya geldi. O açıklamalardan satırbaşları şöyle:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazi Meclis'imizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olmuştur. Farklı siyasi anlayışları, böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir. İnanıyoruz ki bu adım; siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkânlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' diyerek ortaya koyduğumuz bu irade aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Bölgemizdeki 'herkes' için kötü niyet besleyenlere verilen bir cevaptır. Günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon tüm vatandaşımızdır."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazi Meclis'imizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olmuştur. Farklı siyasi anlayışları, böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir. İnanıyoruz ki bu adım; siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkânlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' diyerek ortaya koyduğumuz bu irade aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Bölgemizdeki 'herkes' için kötü niyet besleyenlere verilen bir cevaptır. Günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon tüm vatandaşımızdır."