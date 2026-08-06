Kardeşlik sözleşmesi

Türkiye, terörden arındırılmış bir gelecek için kritik bir eşiğe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda hazırlanan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşındı. On yıllardır binlerce cana mal olan, aileleri yasa boğan ve ülkenin kalkınmasına ağır bedeller ödeten terörün tamamen sona erdirilmesini hedefleyen düzenleme; huzurun, güvenin ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesini amaçlıyor. Meclis'teki tarihi süreç, Türkiye'nin ortak geleceğini güçlendirecek yeni bir kardeşlik mutabakatının en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı ile başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" açıklamalarıyla şekillenen "Büyük Kardeşlik Projesi" tarihi dönüm noktasına ulaştı.

Türkiye'nin 50 yılına pranga vuran, ekonomik açıdan büyük bedeller ödeten, hayatın birçok alanını adeta bloke eder hâle gelen terör belasına son vermek için hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TARİHİ AÇIKLAMA

TBMM, dün tarihi bir güne ve hareketli saatlere sahne oldu. Sabah saatlerinde AK Parti grubu toplandı. Milletvekillerine çerçeve yasa teklifi ile ilgili bilgi verildi.

Toplantıdan sonra AK Parti ve MHP kurmayları bir araya gelerek teklif ile ilgili son değerlendirmeleri yaptılar.

Teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulmasından sonra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ortak basın toplantısı düzenleyip teklifle ilgili bilgi verdiler.

ADIM ADIM SİLAH BIRAKMAYA

Terör örgütü PKK'nın tarihe karışması, dağda bulunanların silah bırakması ve terör belasının sona ermesini sağlamayı hedefleyen çerçeve yasa teklifi şöyle:

12 MADDE: Yasa 12 maddeden oluşuyor. 2 madde yürütme ve yürürlükle ilgili.

6 AY SÜRE: Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki 6 ayda kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensupları başvuruda bulunacak.

SADECE PKK VE KCK: Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek.

TEYİT VE TESPİT KOŞULU: PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin teyit ve tespiti MGK tarafından yapılacak.

KİMLER YARARLANACAK: Örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar için yasa hükümleri uygulanacak.

ÖCALAN KAPSAM DIŞI: Güler, "Terör örgütü yöneticileri yasadan yararlanacak mı?" sorusu üzerine 2005 tarihi nedeniyle Öcalan ve kurucu kadronun yasadan yararlanamayacağını söyledi.

CEZALAR ERTELENİYOR: Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek.

KURUL KARARI ARANACAK

Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş suçlarda, bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yapılması Kurul'un iznine bağlı olacak.

TEKRAR SUÇ İŞLERSE: Erteleme kararı süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam edilecek.

SÜREÇ KORUMASI: Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmayacak.

SİLAHLAR KAYIT ALTINA ALINACAK: Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Kayıt işlemleri ile bu silahların ne yapılacağına ilişkin kararlar ise İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınacak.

ZAMANAŞIMI YOK

Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecek

HAK YOKSUNLUKLARI: Erteleme kararları Kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek. Kurul, gerekli görmesi hâlinde soruşturma, kovuşturma veya mahkûmiyet nedeniyle doğan hak yoksunluklarının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını mahkemelerden talep edebilecek. Ancak talepte bulunulabilmesi için 5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında ise 3 yıl geçmesi gerekecek. Bu süre içinde siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamıyor.

TAKİP KURULU OLUŞTURULACAK

Tüm süreci takip için Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında Takip Kurulu oluşturulacak. Kurul alt komisyonlar kurabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde 17 üyeden oluşan bir İzleme Komisyonu kurularak bu kanun kapsamındaki faaliyetler denetlenecek.

357 VEKİL İMZALADI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nde 357 imza yer aldı. İlk imza sahibi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ikinci imza sahibi ise Devlet Bahçeli oldu. Teklife AK Parti 277 milletvekili ile firesiz imza verirken, MHP'den 45, DEM Parti'den 20, HÜDA-PAR'dan 4, CHP'den 4, Yeni Yol'dan 3, DBP'den 2 ve bağımsızlardan 2 milletvekili imzaladı. Böylece teklife ilk aşamada toplam 357 milletvekili imza atmış oldu. Milletvekilleri istemeleri halinde teklife imza atabilecekler.