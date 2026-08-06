Pensilvanya’dan Marmaris’e ihanet zinciri

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik suikast girişimine katılan 37 kişilik timin içerisinde yer alan ve 10 yıldır firari olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalandı. Muğla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgusunda tam 69 sayfalık ifade verdi. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen Karatepe sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Karatepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast eyleminin hazırlık aşamalarını, Çiğli Askeri Hava Üssü'nde yaşananları, suikast gecesindeki dehşet anlarını ve firar sürecini tüm ayrıntılarıyla tane tane anlattı.

İLK SİNYAL DARBEDEN 5 GÜN ÖNCE

Adliyeye sevk edilen "Selim" kod isimli eski Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin itirafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırının günler öncesinden planlandığını ve hücresel bir gizlilikle yürütüldüğünü ortaya koydu. İlk aşama Bahçelievler'deki örgüte ait 9-10 Temmuz 2016'daki hücre evindeki toplantıydı. 1998'den beri örgüt içerisinde yer aldığını belirten Karatepe, suikast sürecinin darbe girişiminden yaklaşık bir hafta önce başladığını söyledi. Alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul Bahçelievler'deki bir örgüt evine çağrıldığını belirten Karatepe, bu toplantıya katılan Özel Kuvvetler personelinin birbirlerinin FETÖ mensubu olduğunu ilk kez orada öğrendiklerini beyan etti. Binbaşı Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceği belirtilerek, telefonların bırakılması, eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı verildi.

ÖĞLEDEN SONRA DARBE TOPLANTISI

İkinci aşama ise Maslak'taki Harp Akademisi'nde 15 Temmuz günü öğleden sonra yaşandı. Akademideki kurmaylık eğitimlerinin ardından halen firari olan darbeci Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın tüm öğrencileri konferans salonunda topladığını anlatan Karatepe, "Rutin bir toplantı değildi. Albay açıkça ifade etmese de bir şeyler olacağını, verilecek emirlere uyulmasını söyledi. Harp Akademisi'nde eğitim dışında görevlendirme olağan değildir" diyerek hareketliliğin o saatlerde başladığını ifade etti.

HEDEFİMİZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DI

Üçüncü aşama ise lojmanda buluşma ve 3 ayrı MAK, SAT ve Özel Kuvvetler'den oluşan suikast timlerinin toplanma yeri olan Çiğli'ye intikaldi. 15 Temmuz gecesi saat 20.00 sularında örgütsel talimatlara uyararak sivil kıyafetlerle ve cep telefonlarını bırakarak lojman otoparkında buluştuklarını belirten Karatepe, Atatürk Havalimanı'ndan Couger tipi helikopterle Çiğli Askeri Hava Üssü'ne götürüldüklerini ve burada MAK ile SAT timleriyle birleştiklerini dile getirdi.

Saldırı timinin toplandığı İzmir Çiğli Askeri Hava Üssü'nde yaşananları aktaran Karatepe, darbe girişimini ve asıl hedeflerini burada öğrendiğini söyledi. Çiğli'de eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve Binbaşı Şükrü Seymen'in ekibin başına geçtiğini belirten Karatepe, Seymen'in timdeki personele hitaben açıkça, "Aramızda Hizmet'ten (FETÖ) olmayan var mı?" diye sorduğunu ve kimseden olumsuz bir yanıt gelmediğini aktardı. Burada ordunun yönetime el koyduğunun belirtildiğini vurgulayan Karatepe, görevlerinin ise "Cumhurbaşkanı'nı alıp emir verilen yere götürmek" şeklinde tebliğ edildiğini beyan etti.

2 SAAT BEKLEDİK

Çiğli'de saat 00.30'da helikoptere bindiklerini ve pistte yaklaşık iki saat beklediklerini aktaran Karatepe, suikastta kullanılacak ağır silah ve mühimmatların herhangi bir resmi zimmet kaydı tutulmaksızın burada dağıtıldığını açıkladı.

ÇATIŞMA VE BOMBA

16 Temmuz saat 03.00 sularında 2 polisin şehit olduğu Marmaris sahil şeridine helikopterle iniş yaptıklarını belirten Karatepe, baskın anını şu sözlerle detaylandırdı. Cumhurbaşkanlığı konutunun yerini tam olarak bilmediklerini itiraf eden suikastçı, yolda karşılaştıkları bir taksiciye ve çevredeki insanlara Grand Yazıcı Otel'in yerini sorarak ilerlediklerini söyledi. Konuta 50 metre kala üzerlerine ateş açılmasıyla çatışmanın başladığını kaydeden Karatepe, kendisinin de hedef gözetmeksizin ateş ettiğini kabul etti.

Koruma polislerinin derdest edilip ters kelepçelendiği sırada konutun içerisine el bombası atıldığını duyduğunu aktaran Karatepe; Zekeriya Kuzu, Şükrü Seymen ve İsmail Yiğit'in içeri girdiğini belirtti.

O SÖZLERİ ŞÜKRÜ SEYMEN SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutta olmadığını anlayınca darbecilerin sinirlendiğini belirten Karatepe, yerdeki polislere yönelik hakaret dolu, "Cehennemi yaşatacağız size, bunlar daha yeni başlıyor, inimize girecektiniz, hani nerede, biz sizin ininize girdik. Nerede o" sözlerinin Şükrü Seymen tarafından yerdeki koruma polislerini tekmelerken sarf edildiğini net bir şekilde hatırladığını kaydetti. SAHTE KİMLİKLE 10 YILLIK FİRAR

Güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle helikopterlerin iniş yapamaması üzerine Binbaşı Şükrü Seymen'in emriyle araziye kaçtıklarını ifade eden Karatepe, darbenin başarısız olduğunu anlayınca gruptan ayrıldığını ve firar sürecini başlattığını anlattı. Kamuflajları çıkarıp esnaftan aldığı sivil kıyafetleri giyen Karatepe, dolmuşla Muğla merkeze, oradan da yol üzerinden otostop çekerek bindiği bir kamyonetle İzmir Bornova'ya kadar kaçtı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E ÖZEL BIÇAK

FETÖ'cü Burkay Karatepe, 2015'teki kurmaylık sınavı sorularının şifreli flash bellekle kendilerine verildiğini ve "Hepsini doğru yapmayın" talimatıyla akademiyi kazandığını itiraf etti. Karatepe ayrıca, 2012'de ABD'deki kurs sırasında Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü, takibi engellemek için kılık değiştirip Gülen'e Özel Kuvvetler bıçağı hediye ettiğini söyledi. "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun ise bıçağı görünce kendisiyle dalga geçtiğini dile getirdi. Kendisinin ise Gülen'den hediye takke aldığını belirtti.

'SALİH USTA' KILIĞINDA 10 YIL

Ailesinin yardımıyla Afyonkarahisar'a geçen Karatepe, babası tarafından Bağlıca köyündeki yaylaya götürüldüğünü, 5 gün derme çatma bir yerde saklandıktan sonra şehre indiğini aktardı. 10 yıl boyunca kendisini "Salih Usta" olarak tanıtan darbeci, geceleri çöp konteynerlerinden hurda toplayarak, inşaatlarda çalışarak ve 3 boyutlu tablolar satarak gizlendiğini, komşularından kaçak internet kullandığını ifade etti.

TALİMATLARI SORUMLU İMAMDAN ALDIK

15 Temmuz 2026'da basında çıkan haberlerin ardından tanınma korkusuyla ev değiştirmeye çalışan Karatepe, babasının "Tayfun Gezveci" adına düzenlettiği sahte kimlikle yakalandı. Üzerinde bulunan yaklaşık 6.5 milyon liranın örgütten değil, ailesinin birikimlerinden oluştuğunu öne süren firari yüzbaşı, "Suçum sabittir. Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Hata yaptım. Ben olayın darbe girişimi olduğunu, Çiğli' de öğrendim. Binbaşı Şükrü Seymen, Cumhurbaşkanı'nın alınarak emredilecek yere götürüleceğini söyledi" dedi.

ERDOĞAN ŞİKÂYETÇİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe ve kendisine yardım eden kişiler hakkındaki şikâyet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.