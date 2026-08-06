Şanlı bayrak usta ellere emanet
Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mehmetçik tarafından kullanılan ve çatışmalarda zarar gören Türk bayrağı, 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen Aynur Gazcıoğlu'na Kıbrıslı Türk komşusu tarafından emanet edildi. Tarihi emanet, bakım ve koruma çalışmalarının yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gönderilen bayrak, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı'na getirildi. Uzmanlar tarafından yürütülecek çalışmalarda bayrağın mevcut durumu ayrıntılı olarak incelenecek, gerekli müdahaleler aslına uygun biçimde gerçekleştirilecek.