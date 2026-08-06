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  • SON DAKİKA... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanan, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren iş insanı Çağrı G. ile belediyenin eski genel sekreter yardımcısı Serkan T., yeniden gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 2 şüpheli gözaltında
DHA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında yeni delil ve tespitler sonrası çalışma başlattı. Yargılama süreci devam ederken; savcılık tarafından 'rüşvet' suçuna ilişkin yapılan incelemede, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Serkan T. ile Çağrı G.'nin bildiklerini eksiksiz anlatmadıkları değerlendirildi. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serkan T. ile Çağrı G., adliyeye sevk edildi. (DHA)

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