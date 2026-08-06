SON DAKİKA... Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında yeni delil ve tespitler sonrası çalışma başlattı. Yargılama süreci devam ederken; savcılık tarafından 'rüşvet' suçuna ilişkin yapılan incelemede, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Serkan T. ile Çağrı G.'nin bildiklerini eksiksiz anlatmadıkları değerlendirildi. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serkan T. ile Çağrı G., adliyeye sevk edildi. (DHA)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!