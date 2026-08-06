Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den sınır güvenliği mesajı: Ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Şeybani, sınır güvenliğine vurgu yaparak "Terör ve milislerden arındırılmış, birlik içindeki bir Suriye (Türkiye ile) ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir" dedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Şeybani, sınır güvenliğine vurgu yaparak "Terör ve milislerden arındırılmış, birlik içindeki bir Suriye (Türkiye ile) ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir" dedi.
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