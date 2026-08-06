Üsküdar Belediyesi’nde seçim gerginliği
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimi CHP grubunda tansiyonu yükseltti. Dördüncü turda ancak seçilebilen başkanvekili CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya oldu.
Birinci turda ve ikinci turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna ulaşılamaması nedeniyle salt çoğunluk aranmak üzere üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda, AK Parti Meclis Grubu'nun yaptığı sayım ve değerlendirmeye göre sonuç AK Parti 23-CHP 21 olarak gerçekleşti. Ancak AK Parti Meclis Grubu'nun itirazına rağmen, muhalefetin İl Başkanı'nın meclise müdahalelerinin ardından sonuç CHP 21-AK Parti 18 şeklinde ilan edilmeye çalışıldı. AK Parti grubu ise seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan sonuca itiraz ederek üçüncü turu bitirdi ve dördüncü tura geçilmeden önce 10 dakika ara verdi. Arada ise Yeni Partililer, CHP'li meclis üyelerine saldırdı ve arbede yaşandı. Harf hatalarının da aralarında bulunduğu gerekçelerle 5 oyun geçersiz sayılması CHP grubunda gerginliğe yol açtı.
AK Parti grubu, oylamanın ardından Yeni Partililerin CHP grup odasını bastığını ve CHP'li bir meclis üyesinin gizli oy ilkesini ihlal ederek kabinde kullandığı oyu gösterdiğini belirterek seçime ilişkin hukuki itirazda bulunacaklarını aktardı.
Birinci turda ve ikinci turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna ulaşılamaması nedeniyle salt çoğunluk aranmak üzere üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda, AK Parti Meclis Grubu'nun yaptığı sayım ve değerlendirmeye göre sonuç AK Parti 23-CHP 21 olarak gerçekleşti. Ancak AK Parti Meclis Grubu'nun itirazına rağmen, muhalefetin İl Başkanı'nın meclise müdahalelerinin ardından sonuç CHP 21-AK Parti 18 şeklinde ilan edilmeye çalışıldı. AK Parti grubu ise seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan sonuca itiraz ederek üçüncü turu bitirdi ve dördüncü tura geçilmeden önce 10 dakika ara verdi. Arada ise Yeni Partililer, CHP'li meclis üyelerine saldırdı ve arbede yaşandı. Harf hatalarının da aralarında bulunduğu gerekçelerle 5 oyun geçersiz sayılması CHP grubunda gerginliğe yol açtı.
AK Parti grubu, oylamanın ardından Yeni Partililerin CHP grup odasını bastığını ve CHP'li bir meclis üyesinin gizli oy ilkesini ihlal ederek kabinde kullandığı oyu gösterdiğini belirterek seçime ilişkin hukuki itirazda bulunacaklarını aktardı.