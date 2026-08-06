Yurtdışından başvurular büyükelçiliklere
AK Parti, ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu. Güler, teklifin cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini söyleyerek detaylarını paylaştı. Buna göre; kanun teklifi yalnızca PKK-KCK terör örgütü ve örgütle bağlantılı tüm oluşumları kapsayacak. Örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt lehine işlenen suçlar kanun kapsamında ertelenebilecek. 2005 yılı öncesinde müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ya da şahsi suç işleyen örgüt mensupları kapsam dışında tutulacak. Teyit ve tespitten sonra yurtiçindeki terör örgütü mensupları başvurularını ilgili yargı birimlerine yapacak. En çok merak edilen konu ise özellikle örgütün Avrupa ayağında bulunan isimlerin başvurularını nasıl yapacağı oldu. Bu soruya Güler, açıklık getirdi. Güler, yurtdışında bulunan örgüt mensuplarının yaşadıkları ülkedeki Türk büyükelçiliği ya da konsolosluklar aracılığıyla başvuru yapabileceğini söyledi.