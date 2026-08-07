14 milyonluk yardımın akıbeti araştırılıyor

14 milyonluk yardımın akıbeti araştırılıyor
Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Haluk Levent'in lideri olduğu "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında bağış trafiği mercek altına alındı. MASAK raporuna göre deprem felaketinin ardından Ajda Pekkan, Can Yaman, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli ve Beyazıt Öztürk gibi çok sayıda ünlü ismin AHBAP'a 14 milyon liranın üzerinde bağış yaptığı saptandı. Savcılık, toplanan paraların akıbetini ve belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
Mali veriler bağışçıların depremzedelere yardım amacıyla hareket ettiğini gösterirken, savcılık toplanan 14 milyon lirayı aşan tutarın hangi şirket ve kişilere aktarıldığını detaylıca inceliyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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