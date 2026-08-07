86 milyonun ortak ideali
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, "Terörsüz Türkiye iradesini" desteklediklerini açıkladı. SABAH'a konuşan Aylar, "Terör, kırk yılı aşkın süredir milletimizin canını yakan, binlerce ocağa ateş düşüren, Türkiye'nin kalkınmasını, huzurunu ve geleceğini hedef alan en büyük tehditlerden biri olmuştur. Bugün gelinen noktada 'Terörsüz Türkiye' hedefi; herhangi bir siyasi partinin ya da siyasi anlayışın değil, 86 milyonun ortak hedefidir. Çünkü söz konusu olan; devletimizin bekası, milletimizin birliği ve gelecek nesillerimizin güvenliğidir" dedi.
Aylar, "Silah bırakma dışında hiçbir formül, milletimizin vicdanında kabul görmeyecektir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, devletimizin ilgili kurumlarının ve sürece katkı sunan tüm yetkililerin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını, milletimizin birliğini ve şehitlerimizin aziz hatırasını esas alarak hareket edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.
Aylar, "Silah bırakma dışında hiçbir formül, milletimizin vicdanında kabul görmeyecektir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, devletimizin ilgili kurumlarının ve sürece katkı sunan tüm yetkililerin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını, milletimizin birliğini ve şehitlerimizin aziz hatırasını esas alarak hareket edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.