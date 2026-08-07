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Bakan Gürlek: “Şehitlerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık”

Bakan Gürlek: “Şehitlerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık.” diyen Bakan Gürlek, AK Parti iktidarında Türkiye Yüzyılı'nın "adaletin yüzyılı" olacağının altını çizdi.

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 21:42

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Iğdır'da sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı yaptı. Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde en güzel örneklerden birinin Iğdır modeli olduğunu belirten Gürlek, daha önce Türk-Kürt ayırt etmeksizin kardeşçe yaşadıklarını, şimdi de kol kola yaşayacaklarını ifade etti.

"ÖRGÜT TAMAMEN KENDİNİ FESHEDECEK, SİLAHLARI BIRAKACAK" Terörsüz Türkiye süreci için örgütün tamamen kendini feshetmesi, silahlarını bırakması gerektiğini bildiren Gürlek, şöyle devam etti. "Bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tasdik edilmesi, yani bu olmadan kesinlikle maddeler uygulamaya geçilmeyecek. Örgüt tamamen kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün dağıldığı devlet kurumları tarafından tespit edilecek, mağaraların boşaltıldığı, sığınaklarda kimsenin kalmadığı tespit edilecek.