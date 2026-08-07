Bakan Uraloğlu’ndan Haymana’ya tarihi müjde!

Haymanalıların merakla beklediği ulaşım müjdesini açıklayan Bakan Uraloğlu, toplam 82 kilometrelik Polatlı–Haymana–Konya Bağlantı Yolu projesinin detaylarını paylaştı. İlk Etap Sahaya İniyor: Polatlı ile Haymana arasındaki güzergâh bölünmüş yol olarak inşa edilecek ve çalışmalar çok kısa bir süre içerisinde sahada başlayacak. İkinci Etap Projelendiriliyor: Polatlı–Haymana etabının tamamlanmasının ardından, Haymana'dan Konya makasına kadar uzanan hat da bölünmüş yol standartlarına kavuşturulmak üzere projelendirilecek.

İLETİŞİM ALTYAPISINA DEV YATIRIM: ÇEKMEYEN HAT KALMAYACAK

Bakan Uraloğlu, ulaşım hamlesinin yanı sıra ilçedeki iletişim altyapısına yönelik sorunları da çözüme kavuşturacaklarını duyurdu. Haymana genelinde şebeke çekim sorunlarının yaşandığı bölgelerde gerekli düzenlemelerin hızla yapılacağını ve mobil kapsama alanı ile altyapının güçlendirileceğini ifade etti. Bölünmüş yol projesi ve güçlendirilecek iletişim altyapısı sayesinde Haymana'nın hem ulaşım güvenliğinin artması hem de ticari ve bölgesel kalkınmasına büyük bir ivme kazandırılması hedefleniyor.