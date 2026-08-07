Bakan Uraloğlu’ndan Haymana’ya tarihi müjde!
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın daveti üzerine Haymana’yı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölge halkına hem bölünmüş yol hem de kesintisiz iletişim müjdesi verdi. Bölgenin kaderini değiştirecek 82 kilometrelik Polatlı-Haymana-Konya hattında bölünmüş yol çalışmalarının başlayacağını duyuran Uraloğlu, ilçedeki mobil şebeke ve altyapı sorunlarının da tamamen çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.
Geçtiğimiz günlerde Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaret meyvelerini verdi. Ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, Ankara İl Başkanı Özcan ile birlikte Haymana'ya gelerek saha müjdesini bizzat vatandaşlarla paylaştı.
TEŞKİLAT ZİYARETİNDE GÜÇLÜ BİRLİK MESAJI
Programı kapsamında ilk olarak AK Parti Haymana İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu; İlçe Başkanı Emre Avcı ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, teşkilatların milletle kurulan bağın en sağlam teminatı olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"AK Parti Haymana İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek Başkanımız Sayın Emre Avcı ve kıymetli teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Milletimizle kurduğumuz güçlü bağın en büyük teminatı, aynı hedefe inanan, aynı istikamette yürüyen teşkilatlarımızdır. Birlikten aldığımız güçle, Türkiye Yüzyılı'nı eserlerimizle inşa etmeye devam edeceğiz."