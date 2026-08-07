Ekonomiye 25 milyar liralık katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la imzalanan yeni anlaşmayla Türkiye'nin petrol boru hattından yılda yaklaşık 500 milyon dolar (25 milyar TL) taşıma geliri elde edeceğini açıkladı.

A Haber'de "Arka Plan Özel" programında soruları yanıtlayan Bayraktar şunları kaydetti: Ceyhan'ı biz adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Irak'la imzalanan yeni anlaşmayla Türkiye, petrol boru hattından yılda yaklaşık 500 milyon dolar (25 milyar TL) taşıma geliri elde edecek.

100 YIL SONRA KERKÜK'TEYİZ

100 yıl sonra Kerkük petrol sahasına ortak olduk. Kerkük'teki 3 milyar varil petrolün yüzde 15'ine ortağız. Bunu petrol olarak alacağız. Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir enerji yoluna dönüştürebiliriz.

AVRUPA'NIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Avrupa'nın taleplerinden biri de Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkan Türk gazını ihraç edip edemeyeceğimiz yönünde. Yani Avrupa'nın gözü Sakarya Gaz Sahası'nda. Akkuyu'da hedefimiz 2026 yıl sonuna kadar ilk elektriği üretebilmek. Tüm reaktörleri 2030'a kadar devreye almayı hedefliyoruz.