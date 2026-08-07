Enerji yatırımları için tarihi fırsat

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Associated Press (AP), düzenlemenin yalnızca Türkiye için değil Irak ve Suriye'de de yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini yazdı. Haberde, enerji yatırımları, ticaret koridorları ve bölgesel istikrar açısından dikkat çeken kazanımlara vurgu yapıldı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), düzenlemenin terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini hukuki zemine oturtacağını ve yalnızca Türkiye'de değil Irak ile Suriye'de de önemli siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuracağını yazdı.

ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURUYOR

AP'nin haberinde, Türkiye'nin başlattığı yeni sürecin yalnızca iç güvenlik açısından değil, bölgesel istikrar bakımından da önemli sonuçlar üretmeye başladığına dikkat çekildi.

Risk analiz şirketi Verisk Maplecroft'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Analisti Hamish Kinnear'a göre, PKK'nın silah bırakma süreci Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin önünü açarken enerji alanındaki işbirliklerine de ivme kazandırdı.

YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Haberde, güvenlik risklerinin azalmasının Türkiye ile Irak arasındaki ticaret ve enerji projelerine doğrudan katkı sunduğu vurgulandı. Terör örgütü PKK tehdidinin zayıflamasıyla birlikte sınır hattındaki istikrarın güçlenmesi, ulaştırma koridorları ve enerji yatırımları açısından da yeni fırsatlar oluşturuyor.

SURİYE'Yİ DE ETKİLEYECEK

AP, sürecin Suriye açısından da dikkat çekici etkiler doğurabileceğini aktardı.

Analizde, süreçle birlikte terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/ SDG'nin Şam yönetimiyle entegrasyonunun kolaylaşabileceği ifade edildi. Böylece uzun süredir parçalı yapı sergileyen Suriye'nin kuzeyinde merkezi otoritenin güçlenmesine yönelik adımların hız kazanabileceği değerlendirildi.

TÜRKİYE KALKINMAYA ODAKLANACAK

İngiliz haber ajansı Reuters: Türkiye, PKK militanlarını topluma yeniden kazandırmak ve barışı sağlamak için bir yasa tasarısını açıkladı.

Suudi yayın organı El Arabiya: Haberde çerçeve yasayla Türkiye'nin terörü ülke gündeminden çıkardığı belirtildi.

Stockholm Center for Freedom: Türkiye'deki iktidar ittifakı, PKK ile barış anlaşması taslağını sundu.

Yunan gazetesi Ekathimerini: Türkiye, PKK'ya barış getirecek yasa tasarısını açıkladı.

The New Arab: Türkiye, PKK militanlarını topluma yeniden entegre etmeyi amaçlayan yasa tasarısını açıkladı.

Eurasia Review: Türkiye, uzun zamandır beklenen PKK silahsızlanma yasasını Meclis'e sundu.

Middle-east-online: Barışa giden yol.

Al Monitor: Türkiye'nin PKK affı hazır.

Arab News: Tasarı, Irak'ta bulunan eski PKK üyelerinin yeniden entegrasyonunu içeren bir planı da kapsıyor. Tasarının bu hafta içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

The Straits Times: Türkiye, PKK militanlarını topluma yeniden entegre etmeyi amaçlayan yasa tasarısını açıkladı.

United News of India (Hindistan): Yasa, PKK militanlarının Kuzey Irak'ta saklandıkları yerlerden evlerine dönmelerine olanak sağlayacak.