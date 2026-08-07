FETÖ’yü anlattı mahrem imamı gizledi

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timinde yer alan FETÖ'cü hain Burkay Karatepe tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen darbeci yüzbaşı, 30 yıl önceki ilk "örgüt abisini" açıklarken, suikast talimatının verildiği en kritik toplantının mahrem imamının adını gizledi. "Selim" kod adlı Karatepe, "Sorumlu imamın talimatlarına uyduk. Hata yaptım, pişmanım ancak iş işten geçti" dedi ancak söz konusu imamın ismini yetkililerle paylaşmadı.

İfadesinde en dikkat çeken nokta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırının günler öncesinden planlandığını ve hücresel bir gizlilikle yürütüldüğünü ortaya koymasıydı. FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimlerden olan Karatepe, 2015'teki kurmaylık sınav sorularını alarak örgütte yükseldi.

ARAZİ KEŞFİ YAPTI

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kariyerine devam eden Karatepe 2.5 yıllık ağır bir eğitim sürecinden geçti. Güvenlik birimleri, Karatepe'nin 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde kaydını tespit etti. "Marmaris'e 15 Temmuz öncesinde görev veya gezmek amacıyla geldiniz mi?" sorusuna Karatepe, eşiyle dalış planladıklarını, 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde bir gece konaklayıp dalış yaptıklarını, ardından eşinin ailesinin Didim'deki yazlığına geçtiklerini savundu. Soruşturma birimleri bu ziyareti arazi keşif faaliyeti kapsamında mercek altına aldı.

FETÖ MATERYALLERİNE İLGİNÇ SAVUNMA

Evinden çıkan ajandadaki "Cem Kızıltuğ/Zaman Gazetesi İllüstratörü/Ödüllü" notu için "Kullanırım diye çöpten aldığım ajandalardan olabilir savunması yaptı. Evdeki 32 GB'lık hafıza kartında 30 Ocak 2020'de çektiği 27 dakikalık videoda "AK Parti gidici, gemiyi terk etmeye başladılar" dediği saptanırken; Karatepe bunu "Videoyu hatırlamıyorum, Youtube'dan fakat kaydetmedim" diyerek savundu. Hard diskinde ise FETÖ elebaşının fotoğrafları bulundu.

Yakalandığında üzerinden "Suat Erdöl" ismi ve numarası çıkan Karatepe, bu kişiyi "restoran çalışanı" olarak tanıttı; ancak kişinin göçmen kaçakçılığından adli kaydı olduğu saptandı. Ayrıca ablası Ayşenur Alanur Karatepe'nin kendisine pasaport/kimlik ayarlamaya çalıştığı ve maddi yardım sağladığı tespit edildi.

ESAS İSMİ SÖYLEMEDİ

Etkin pişmanlık kapsamında 1998'de girdiği FETÖ'deki ilk örgüt abisinin ismini veren Karatepe, darbe hareketiyle ilgili ilk mahrem toplantı konusunda karartma yaptı. 9-10 Temmuz 2016'da Bahçelievler'deki örgüt evindeki toplantıyla suikast sürecinin bir hafta önce başladığını belirten Karatepe, alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla çağrıldığı bu evde Özel Kuvvetler personelinin birbirlerinin FETÖ mensubu olduğunu ilk kez öğrendiğini beyan etti. Binbaşı Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceğinin talimatını aldıklarını aktardı. Ancak 30 yıl önceki imamın bile ismini verirken, bu kritik toplantıdaki mahrem imamın adını paylaşmadı.