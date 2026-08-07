İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop’ta Toplu Açılış Töreni’ne katıldı

Sinop programına Valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Çiftçi, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve il protokolüyle bir araya gelerek kentin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK PARTİ SİNOP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Çiftçi, AK Parti Sinop İl Başkanı Sayın Yakup Üçüncüoğlu ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Bozkurt'ta yaşanan sel afetinin Sinop'u da etkilediği dönemde Türkeli'nde koordinatör vali olarak görev yaptığını hatırlatan Bakan Çiftçi, o süreçte Türkeli ve Sinop'la bir gönül bağı oluştuğunu ifade etti. Sinop'ta 3 ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası, Gerze Hükümet Konağı Ek Hizmet Binası, Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Sinop 112 Acil Çağrı Merkezinin açılışının gerçekleştirileceğini belirten Bakan Çiftçi, toplamda 6 binanın hizmete alınacağını ve yatırımların toplam maliyetinin 525 milyon lirayı bulduğunu söyledi. AK Parti iktidarları döneminde eser ve hizmet siyasetinin Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Bugünkü açılışlarımız da bu eser ve hizmet siyasetinin bir sonucu olarak vatandaşlarımızla buluşuyor. Bu hizmetlerin hepsinin yapılmasında iradesi ve imzası olan Muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Modern Türkiye'nin imarında ve inşasında Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri ve gayretleri var." dedi.

MHP SİNOP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Sinop İl Başkanlığı ziyaretinin ardından MHP Sinop İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Çiftçi, burada partililerle bir araya geldi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin sürece başından itibaren güçlü destek verdiğini belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli, bilge devlet adamlığını gösterdi. Sürece başından beri büyük destek veriyor. Elini değil, gövdesini de bu işin altına koymuş durumda." diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Bakan Çiftçi, sürecin devlet politikası hâline geldiğini ve iyi bir neticeye ulaştığını belirtti. İçişleri Bakanlığı olarak görevlerinin, sürecin provokasyona veya sabotaja uğramadan başladığı gibi devam etmesi ve sona ermesi olduğunu belirten Bakan Çiftçi, üzerlerine düşeni yerine getireceklerini söyledi. Terör belasından kurtulmuş bir Türkiye'de kaynakların milletin refahı, yatırımlar, hizmetler ve eserler için daha güçlü imkânlara dönüşeceğini ifade etti.

SİNOP SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞINDA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bakan Çiftçi, Sinop'taki temaslarının ardından Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çiftçi, Sinop'un tabiatın bütün güzelliklerini cömertçe sergilediği kadar devletine bağlılığı, vatan sevgisi ve güçlü kardeşlik kültürüyle de öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, "Bugün, bu kadim şehrimize kazandırılan altı önemli eserin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz." dedi.

SİNOP'A KAZANDIRILAN ESERLER, ESER VE HİZMET SİYASETİNİN GÜÇLÜ NİŞANELERİDİR

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkenin dört bir yanında eser ve hizmet siyasetinin yükselmeye devam ettiğini ifade eden Bakan Çiftçi, milletin ihtiyaçlarını merkeze alan bu anlayışın şehirleri yollarla, hastanelerle, okullarla, güvenlik tesisleriyle ve modern kamu hizmet binalarıyla buluşturduğunu söyledi. Açılışı gerçekleştirilen altı önemli eserin toplamda yaklaşık 525 milyon liralık yatırımla Sinop'a kazandırıldığını belirten Bakan Çiftçi, "Bu yatırımlar; milletimizin emanetini yine milletimizin hizmetine dönüştüren eser ve hizmet siyasetinin güçlü nişaneleridir." ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'DİR

İçişleri Bakanlığı olarak bir taraftan terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, kaçakçılıkla ve vatandaşın huzuruna kasteden her türlü suç odağıyla kararlı şekilde mücadele edildiğini belirten Bakan Çiftçi, diğer taraftan güvenlik güçlerinin çalışma şartlarını iyileştiren ve devlet hizmetlerini vatandaşın ayağına götüren yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti. Bakan Çiftçi, "Hedefimiz; vatandaşımızın başı dara düştüğünde devletini yanında bulduğu, kamu hizmetine kolayca ulaştığı, sokaklarında huzur içinde yürüdüğü güçlü bir Türkiye'dir." diye konuştu.

ALTI ESER DUALARLA HİZMETE ALINDI

Bakan Çiftçi, açılışı gerçekleştirilen eserlerin Sinop'a, ilçelere, güvenlik teşkilatlarına ve aziz millete hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmanın ardından yapılan dua sonrası Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi, Gerze Hükümet Konağı Ek Hizmet Binası, Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Durağan İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binasının toplu açılışı gerçekleştirildi. Bakan Çiftçi ve protokol üyeleri, kurdele keserek hizmete alınan yatırımların Sinop'a ve ilçelere hayırlı olmasını diledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör