İçişleri Bakanlığı’ndan zehir tacirlerine darbe!

İçişleri Bakanlığı düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Hakkari'de Jandarmamız tarafından JİHA destekli düzenlenen operasyonda 253 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu JİHA(Jandarma İHA) destekli düzenlenen operasyonda; 253 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." İfadelerine yer verildi.

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