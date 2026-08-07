İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan ’Mekke Anlaşması’ paylaşımı: Bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sağlayacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın, ortak tarih, köklü kardeşlik bağları ve güçlü dayanışma iradesinin stratejik bir zeminde daha da tahkim edilmesi bakımından "tarihi bir adım" olduğunu bildirdi.

Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye, değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş ülkelerle geliştirdiği stratejik işbirlikleriyle bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmayı kararlılıkla sürdürmektedir." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, ortak tarihimizin, köklü kardeşlik bağlarımızın ve güçlü dayanışma irademizin stratejik bir zeminde daha da tahkim edilmesi bakımından tarihi bir adımdır. Herhangi bir ülkeyi hedef almayan Mekke Anlaşması, üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılığını güçlendirirken savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacak, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade, zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür."

Anlaşmanın üç kardeş ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Duran, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasındaki köklü kardeşliğin ve stratejik işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni etti.