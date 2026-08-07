Kirli pazarlık objektife takıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında skandal rüşvet görüntüleri ortaya çıktı. Belediye binasında kaydedilen görüntülerde, bir şahsın Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in odasında bir tomar parayı dosyaların arasına gizlediği anlar yer aldı.

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli, 20 Temmuz'da "örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında yer aldığı 20 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Belediye ihalelerini kazanan firma sahipleri ile belediye yetkilileri arasında akrabalık bağları bulundu.

İhale alan şirketlerden "komisyon" adı altında para toplandığı, belediye başkanının eşi Murat Hürriyet'in ise ihale ve kadro süreçlerine doğrudan müdahale ettiği saptandı. Dosyaya giren yeni kayıtlarda, Figan Çetin'in odasındaki dosya dolabına para bırakıldığı ve parayı dosyaların arasına sıkıştıran şahsa Çetin'in "Şuraya koy. Oradan görünmesin" talimatı verdiği belirlendi.