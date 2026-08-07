Kritik dosyalar için önemli temaslar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ile oğlu Özgür Mumcu'nun Bakanlıkta kabul edildiği görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ile yürütülen yeni çalışmalar değerlendirildi. Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirmişti.

ADALET MESAİSİ

Bakan Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ile kız kardeşi Şule Oktay'ı da bakanlıkta kabul etti. Ailenin görüşmede, Behçet Oktay'ın şüpheli ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelenmesi yönündeki taleplerini Bakan Gürlek'e ilettiği öğrenildi. Behçet Oktay, 25 Şubat 2009'da Ankara'da başından silahla vurulmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti. Olay ilk aşamada intihar olarak değerlendirilirken, ailesi bunun cinayet olduğunu savunmuştu. Yargılanan sanık delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti.