MGK’dan Terörsüz Türkiye vurgusu
Millî Güvenlik Kurulu (MGK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK'da Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. 2 saat 15 dakika süren MGK sonrası yayımlanan 8 maddelik bildiride şu ifadelere yer verildi:
FETÖ İLE MÜCADELE: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen millî direnişin onuncu yıl dönümünde, FETÖ ile mücadelede gelinen son durum değerlendirilmiş; ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine matuf tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği kaydedilmiştir.
NATO ZİRVESİ, KRİTİK EŞİK: Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından kritik bir eşik olduğu belirtilmiş; Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkân ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususundaki tutumu teyit edilmiştir.
KALICI BARIŞ: İran ve ABD arasında yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.
SOMUT ADIM: Rusya-Ukrayna savaşındaki stratejik sıkışmanın, Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere mücavir bölgelerin de çatışma sahası hâline getirilmesiyle aşılamayacağı vurgulanmış; savaşan tarafları barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edilmiştir.
SURYE VE IRAK İLE İŞBİRLİĞİ: Suriye ve Irak ile geliştirilen işbirliğinin, bölgemizin güvenliği ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş; Türkiye'nin, bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.
İSRAİL TERÖRÜ: İsrail'in, Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.
FETÖ İLE MÜCADELE: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen millî direnişin onuncu yıl dönümünde, FETÖ ile mücadelede gelinen son durum değerlendirilmiş; ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine matuf tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği kaydedilmiştir.
NATO ZİRVESİ, KRİTİK EŞİK: Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından kritik bir eşik olduğu belirtilmiş; Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkân ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususundaki tutumu teyit edilmiştir.
KALICI BARIŞ: İran ve ABD arasında yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.
SOMUT ADIM: Rusya-Ukrayna savaşındaki stratejik sıkışmanın, Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere mücavir bölgelerin de çatışma sahası hâline getirilmesiyle aşılamayacağı vurgulanmış; savaşan tarafları barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edilmiştir.
SURYE VE IRAK İLE İŞBİRLİĞİ: Suriye ve Irak ile geliştirilen işbirliğinin, bölgemizin güvenliği ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş; Türkiye'nin, bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.
İSRAİL TERÖRÜ: İsrail'in, Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.