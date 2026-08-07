MGK’dan Terörsüz Türkiye vurgusu

MGK’dan Terörsüz Türkiye vurgusu
BETÜL USTA
Millî Güvenlik Kurulu (MGK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK'da Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. 2 saat 15 dakika süren MGK sonrası yayımlanan 8 maddelik bildiride şu ifadelere yer verildi:
FETÖ İLE MÜCADELE: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen millî direnişin onuncu yıl dönümünde, FETÖ ile mücadelede gelinen son durum değerlendirilmiş; ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine matuf tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği kaydedilmiştir.
NATO ZİRVESİ, KRİTİK EŞİK: Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından kritik bir eşik olduğu belirtilmiş; Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkân ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususundaki tutumu teyit edilmiştir.
KALICI BARIŞ: İran ve ABD arasında yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.
SOMUT ADIM: Rusya-Ukrayna savaşındaki stratejik sıkışmanın, Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere mücavir bölgelerin de çatışma sahası hâline getirilmesiyle aşılamayacağı vurgulanmış; savaşan tarafları barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edilmiştir.
SURYE VE IRAK İLE İŞBİRLİĞİ: Suriye ve Irak ile geliştirilen işbirliğinin, bölgemizin güvenliği ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş; Türkiye'nin, bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.
İSRAİL TERÖRÜ: İsrail'in, Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#FETÖ #TERÖRSÜZ TÜRKİYE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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