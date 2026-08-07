MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik'in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu
AA

Enes Doğan ile Zehra Çelik çiftinin nikahı, Ankara Konağı'nın açık alanında, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu

Devlet Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, çiftin nikah şahidi oldu. Nikahın ardından aile cüzdanını Çelik'e veren Bahçeli, çifte mutluluklar diledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu

Düğün törenine, MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Şarkıcı Ali Kınık da nikahta sahne aldı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu

Ankara Konağı'nın girişinde düğün dolayısıyla gönderilen çok sayıda çelenk dikkati çekti.

#ANKARA #DEVLET BAHÇELİ

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