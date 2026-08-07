MSB’den ‘terörsüz Türkiye’ mesajı: Bölgesel istikrara stratejik bir vizyon
Milli Savunma Bakanlığı, Terörsüz Türkiye'nin ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu açıkladı. Haftalık bilgilendirme toplantısı kapsamında yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek; terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.