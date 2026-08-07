Son Dakika | CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e partisinden ihraç talebi!

Gelen son dakika haberine göre; Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararı duyurdu. Atakan Sönmez, "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir." dedi.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmî açıklama ile parti disiplin mekanizmasının devreye sokulduğunu açıkladı. Çiçek'in tutum ve davranışlarının parti tüzüğüyle bağdaşmadığının altını çizen Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır" dedi.

EKSİKSİZ UYGULANACAK

Süreç bakımından izlenecek hukuki ve tüzüksel hatlara da açıklık getiren CHP Genel Sekreteri Nalbantoğlu, tüzük kurallarının eksiksiz uygulanacağına dikkat çekti.

DİSİPLİNE SEVK İŞLEMİ BAŞLATILDI

Alınan kararın detaylarını aktaran Nalbantoğlu, "Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ AHLAK KORUNACAK"

Açıklamasının son bölümünde partinin kurumsal duruşuna ve siyasi ahlak anlayışına vurgu yapan Rıfat Nalbantoğlu, ilkelerden taviz verilmeyeceğini belirterek "Cumhuriyet Halk Partisi; kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır" değerlendirmesinde bulundu.