SON DAKİKA... Kuşadası Belediyesi’ne 3. dalga rüşvet operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde incelenen hesap hareketleri sonucu bazı şüpheliler daha tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, inşaat firma sahibi Resul Mert Çiftçi ile Oğuz Ali Helvacı, Avukat Umut Yaşar ile Ezgi Tezcan Yaşar, iş insanı Ertan Can Yazıcı, Macit Günel, Haşmet Akkuş, Belediye Eski Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, firma sahibi Şefik Çalık, Şakir Eviz, Emrah Temel, Yusuf Yazıcı, otel sahibi Kağan Özcan ile Hakan Tanır, eğitimci İsmail Yurtseven, Tekniker Atıl Ulaş Bengi, Mimar Cumhur Ulusoy, Harita Mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol ve Muhasebeci Ertan Sözmener olmak üzere 21 şüpheli hakkında İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.